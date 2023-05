Lotto-ploeg en Ridley na twaalf jaar uit elkaar, nog veel wissels met fietsconstructeurs op til in peloton

De ruggenwer­vel en het schaambeen zijn hersteld: Campe­naerts hervat in Dauphiné

Victor Campenaerts is weer helemaal hersteld van de gebroken ruggenwervel en breukje in het schaambeen, die hij in maart opliep na een val in Bredene-Koksijde. De renner van Lotto-DSTNY is momenteel op hoogtestage in Sierra Nevada met enkele ploegmaten waaronder Florian Vermeersch en Maxim Van Gils. Zijn eerstevolgende wedstrijd is de Dauphiné. “Niet om een resultaat te rijden, maar om competitieritme op te doen en te verbeteren.” De Tour rijdt Campenaerts sowieso niet. De Vuelta behoort wel tot de mogelijkheden.