Lotto-lichtpuntje na fiasco in de Tour: ook na zijn zomerbreak blijft Arnaud De Lie winnen

WielrennenGelukkig is er Arnaud De Lie. De Tour van Lotto-Soudal was een fiasco, maar in eigen land blijft de 20-jarige sprinter de overwinningen aan mekaar knopen. De Lie is de levensader richting WorldTour.

Het is ‘maar’ de Ronde van Wallonië, maar hij won wel. Al de zevende keer dit seizoen. En hij klopte Biniam Girmay, waarvan we ondertussen weten dat hij een topper in wording is. Dus: zijn sprintzege in Rochefort mag er wezen. Arnaud De Lie vond het best een speciaal moment. “Het is bijzonder om voor de eerste keer in Wallonië te winnen”, zei hij. “Uiteraard had ik deze etappe vooraf aangestipt. Zondag ging het al goed en dat gaf me vertrouwen. Deze rit lag me nog beter en de ploeg heeft ervoor gezorgd dat we konden sprinten.”

Volledig scherm © Photo News

Sébastien Grignard was de man die de ontsnapping binnen schot hield, Jasper De Buyst (helemaal hersteld na zijn bekkenbreuk) zorgde daarna voor een goeie lead-out — o ja, Caleb Ewan heeft deze man echt wel gemist in de Tour.

Alleen Kron in de punten in Tour

De zege van De Lie veegt de rampzalige Tour uiteraard niet weg. Maar de neoprof geeft Lotto-Soudal wel weer een beetje hoop. Hij is dit seizoen het grote lichtpunt. En hij is degene die de ploeg straks misschien een nieuw ticket voor de WorldTour bezorgt. Daar is maar plaats voor de beste 18 ploegen en de oudste Belgische wielerploeg hoort daar op dit moment niet bij. Lotto was tot vlak voor de Tour bezig aan een ferme inhaalrace — het gros van de UCI-punten kwam via De Lie — maar de voorbije weken viel de motor compleet stil.

De oogst in de Tour was dramatisch. Slechts één renner reed in de punten: Andreas Kron met zijn vierde plaats in de rit naar Lausanne, waar Van Aert de sprint bergop won tegen Matthews. 15 schamele UCI-punten: het maakt van Lotto de slechtste ploeg in de Tour. Ter vergelijking: Jumbo-Visma pakte de voorbije drie weken 2.860 punten.

Volledig scherm © BELGA

Ook de rechtstreekse concurrenten van Lotto pakten honderden punten. Team BikeEchange, op dit moment net voor Lotto op de veilige 18de plaats, won twee etappes met Groenewegen en Matthews en pakte ook vier tweede plaatsen. Israël-Premier Tech, dat vlak na Lotto volgt op plaats 20, scoorde met ritzeges van Clarke en Houle en podiumplaatsen van Froome, Houle en Woods. Daardoor is er nu ook weer druk op Lotto van onderuit.

Amper 20 punten

Niemand bij de ploeg zegt hardop dat de redding van De Lie moet komen, die druk willen ze hem besparen, maar zo is het wel. Het zal trouwens niet in de Ronde van Wallonië zijn dat de jonge Waal zijn team over de streep trekt. Een ritzege is amper 20 punten waard. Maar, zijn overwinning van gisteren is wel het signaal dat de jongen zijn zomerbreak goed is doorgekomen. Een bewijs van zijn beroepsernst en van de inhoud die hij nu al heeft — hij koerst al maanden op hoog niveau.

De komende weken rijdt De Lie een reeks eendagskoersen, type Eurométropole Tour en La Polynormande, waar wel veel punten te verdienen zijn. Kan hij daar de lijn doortrekken, kan Lotto weer een beetje beginnen dromen. De Lie kiest ervoor om voorlopig enkel op zijn eigen prestaties te focussen. “Dat ik al zeven keer kon winnen, is fantastisch”, zei hij. “Ik zou dit jaar al blij geweest zijn met één overwinning, dus dit overstijgt alle verwachtingen.”

Volledig scherm © Photo News