Lotto-Dstny zet toptalent Lennert Van Eetvelt op non-actief na “vermeende inbreuk op dopingwetgeving”

Lotto-Dstny heeft Lennert Van Eetvelt (21) op non-actief gezet na een “vermeende inbreuk op de dopingwetgeving” tijdens de Tour des Alpes Maritimes et du Var op 19 februari. Het Belgische toptalent maakte gebruik van een neusspray. “Ik hoop dat dit gewoon een vergissing is en dat deze nachtmerrie snel verdwijnt.”

De substantie waarover sprake is in het dossier is een toegelaten substantie in een neusspray die vrij verkrijgbaar is en in competitie toegelaten, mits ze vermeld wordt bij een controle en het gebruik ervan in overeenstemming is met de bijsluiter.

“Mijn wereld stond gisteren even op z’n kop”, aldus Lennert Van Eetvelt. “Geen enkele renner wil zo’n brief krijgen. Ik begrijp ook niet goed wat er gebeurd is. Op de dopingcontrole heb ik duidelijk vermeld dat ik de neusspray nam, zoals ik dat al eerder heb gedaan in mijn carrière. Ik ben me van geen enkel kwaad bewust en hoop dat dit gewoon een vergissing is en deze nachtmerrie snel verdwijnt.” Van Eetvelt nam de neusspray in samenspraak met zijn medische begeleiding.

Vanochtend zat Van Eetvelt samen met de Raad van Bestuur van de ploeg en gaf hij meer tekst en uitleg, samen ook met de ploegdokter. “We hadden een goed overleg met de renner, hebben geluisterd naar wat hem overkomen is en hebben vertrouwen in een goede afloop”, klinkt het bij het team. “De ploeg hanteert een strikt zero-tolerantiebeleid en zet daarom Lennert voorlopig op non-actief. Wij benadrukken dat dit geenszins een veroordeling is, maar louter de toepassing van de MPCC-richtlijnen (Mouvement pour un Cyclisme Crédible). Het geeft Lennert ook de tijd om zijn dossier zo goed mogelijk te onderbouwen.”

Van Eetvelt staat te boek als een groot rondetalent. Onze landgenoot begon uitstekend aan zijn eerste seizoen als prof. Zowel in de Trofeo Andratx (derde) als in de Trofeo Serra de Tramuntana (tweede) stond hij op het podium. Nadien werd hij vijftiende in het eindklassement van de Ronde van Catalonië. Afgelopen woensdag finishte hij als 22ste in de Waalse Pijl.

Vorig jaar maakte hij indruk bij de U23, met een tweede plaats in Luik-Bastenaken-Luik én de Baby Giro. In 2021 greep hij de Belgische tijdrittitel bij de beloften.

