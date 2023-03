Lotto-Dstny rijdt sterke finale, pechvogel Arnaud De Lie vermaakt het publiek met een wheelie

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Best grappig, eigenlijk. De Lie, mokkend en bokkend als een klein jongetje dat zonet een ijsje werd ontzegd: het was een beeld dat we eerder ook al zagen aan het eind van Parijs-Nice. Zijn ogen spuwen in zo’n geval vuur, zoeken enkel nog de straatstenen op. Zijn discours wordt kort en fel. In snel tempo overliep hij wat hem allemaal was overkomen. “Van fiets moeten wisselen, een eerste keer lek, zadelprobleem, opnieuw lek, wéér strubbelingen met het zadel - ik loste het zelf op, want het was op dat moment ‘le bordel’ - en dan nog een derde keer lek. Weinig chance, had ik. En dat frustreert, ja. Want ik voelde me supergoed, voelde zeker nog de benen om iets te doen. Woensdag, in Dwars door Vlaanderen, wéér zo’n rotweer, zeg je? Tant mieux, zoveel te beter. In zo’n omstandigheden voel ik me altijd goed. En een geblesseerde leeuw is een gevaarlijke leeuw!”

Volledig scherm Arnaud De Lie. © Photo News

Hoor hem. Maar... Van De Lie accepteer je het wel. Lekker spontaan, heerlijk ambitieus! Ook ploegleider Nikolas Maes zag er geen graten in. “Hij is ‘gepikeerd’. En dat mag. Móet zelfs. Zo gaat dat met kampioenen. En vooral ook: hij heeft gelijk. Ik geloof écht dat hij zijn laatste woord nog niet had gezegd. Zonder die overvloedige tegenslag wil ik het, weliswaar ruim achter Laporte en Van Aert, nog wel eens zien. Arnaud kwam ons op de grote baan richting Wevelgem nog voorbijgevlogen, duidelijk niet met de aanblik van iemand die compleet dood zat. Hij was goed en dat belooft voor woensdag. Eén ding wel: ik vond hem iets te enthousiast, iets teveel met zijn krachten woekeren onderweg. In een race van 260 kilometer moet je wat economischer rijden. Maar ach, hij is nog jong natuurlijk.”

Ewan eraf, De Lie weg: ‘game over’ voor Lotto-Dstny, denk je dan. Zo ging het de voorbije jaren steevast, bij ontstentenis of falen van (één van) de kopmannen. “Maar daarin zijn we dus geëvolueerd”, aldus Maes. “Het heeft tijd nodig gehad, maar kijk: er is een positieve vibe en we koersen op een ander niveau nu. De ‘fond’ is er. Iedereen is een jaar sterker, wijzer, rijper. Wat naast het fenomeen De Lie ook andere renners aan de oppervlakte laat komen.”

Quote Misschien zit er met déze topvorm ook wel iets in in Dwars door Vlaanderen en/of de Ronde van Vlaanderen, mijn grote kinder­droom Frederik Frison

“Florian Vermeersch reed een dappere koers - ook hij kreeg af te rekenen met pech. Brent Van Moer bood nog steun in volle finale. Maar hét resultaat(je) kwam er zowaar van de lucide meesterknecht Frederik Frison, vierde. Die in de balans tussen tevredenheid en ontgoocheling om de gemiste podiumkans toch koos voor het eerste gevoel. “Mooi, toch wel. Vierde in de Classic Brugge-De Panne, vierde nu ook in Gent-Wevelgem: dan mag ik als niet-afwerker niet klagen. Misschien zit er met déze topvorm ook wel iets in in Dwars door Vlaanderen en/of de Ronde van Vlaanderen, mijn grote kinderdroom. De weersvoorspellingen toveren in elk geval al een brede lach op mijn gezicht.”

Volledig scherm Frederik Frison werd knap vierde. © Photo News

KIJK. Florian Vermeersch: “Pech mag dan eens stoppen”

Volledig scherm © Photo News