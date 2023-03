Lotto-Dstny neemt alle twijfels weg: “De Lie in de Ronde? Geen goed idee”

Rijdt Arnaud De Lie op zondag 2 april de Ronde van Vlaanderen? Het is de vraag van 1 miljoen. “Op dit moment is hij niet voorzien”, vertelt Maxime Monfort, performance manager bij Lotto-Dstny. “Ik vind het ook geen goed idee om zijn programma om te gooien. Omdat dat in de aanloop naar de Ronde andere, belangrijke koersen bevat die hij, mocht hij starten in Brugge, onvermijdelijk zou moeten schrappen. En vooral: omdat één week na Vlaanderen al Parijs-Roubaix volgt en de vermoeidheid zich in functie van één van zijn grote voorjaarsdoelen op die manier dreigt op te stapelen. Niet vergeten: hij is nog altijd maar 20. Dus neen, ik denk niet dat het zal gebeuren.”