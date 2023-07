Lotto-Dstny langer in zee met Arnaud De Lie, Oliver Naesen blijft AG2R trouw

‘Le Taureau’ blijft zijn huidige stal trouw. Lotto-Dstny gaat het nog lopende contract (tot eind volgend jaar) van zijn 21-jarige goudhaantje Arnaud De Lie openbreken en verlengen. Bedoeling is om de ploeg de komende jaren verder uit te bouwen rond het spurtfenomeen. En nog wielernieuws: want Oliver Naesen heeft dan weer zijn aflopend contract bij AG2R verlengd.

Beide partijen kwamen alvast tot een mondelinge overeenkomst, de handtekening volgt eerstdaags. Volgens onze informatie zou het gaan om een extra termijn van twee jaar, tot eind 2026 dus. De Lie werd de voorbije maanden al driftig aan de mouw getrokken, waardoor het Belgische procontinentale team er een topprioriteit van maakte om de jonge Waal voor langere tijd aan zich te koppelen.

“We willen absoluut verder met Arnaud”, klonk CEO Stéphane Heulot in Parijs-Nice al zeer overtuigd. “Aan ons om daar de nodige middelen voor aan te boren en de juiste context te creëren.” Bedoeling is om de ploeg de komende jaren verder uit te bouwen rond het spurtfenomeen. Ondanks zijn piepjonge leeftijd ontpopte De Lie zich sinds zijn profdebuut, begin vorig jaar, tot dé UCI-puntenpakker bij uitstek voor Lotto-Dstny. In zijn eentje sprokkelde hij in 2022 negen overwinningen en in totaal 2.268 punten, al kon hij de degradatie van zijn team uit de WorldTour daarmee niet verhinderen.

Volledig scherm Arnaud De Lie. © Photo News

Dit jaar zit hij al aan vier zeges en 1.267 punten, maakte hij een prima beurt in zijn eerste Vlaams-klassieke voorjaar (2de in de Omloop, 7de in Kuurne-Brussel-Kuurne, 6de in Dwars door Vlaanderen, 7de in de Brabantse Pijl maar hield een zware crash half mei, in de tweede etappe van de Vierdaagse van Duinkerke, hem voor ruim een maand aan de kant (gebroken sleutelbeen ribfractuur, breuk in het borstbeen en klaplong).

De Lie wordt in de komende Ronde van Wallonië (22-26 juli) opnieuw op zijn goeie oude niveau verwacht. Vervolgens rijdt hij in principe La Polynormande (13/8), de Renewi Tour (23-27/8), De Canadese GP’s van Quebec en Montreal (8 en 10/9) en het EK (wegrit) op de VAM-berg in Nederland. De Vuelta lijkt geen optie. “Er stond voor dit seizoen nog geen grote ronde op zijn programma en na de val in Duinkerke moeten we daar niet per se op terugkomen”, zei sportief manager Kurt Van de Wouwer eind juni al in deze krant.

Volledig scherm Arnaud De Lie. © Photo News

Naesen blijft AG2R trouw

Oliver Naesen heeft zijn aflopend contract bij AG2R verlengd. De 32-jarige renner uit Berlare is al sinds 2017 actief bij de Franse ploeg, maar was voor het eerst in een situatie beland dat zijn contract ten einde liep. Naesen had enkele aanbiedingen op zak van onder andere Intermarche Circus Wanty en Lotto-Dstny, waar kopman Arnaud De Lie aandrong op zijn komst, maar besloot in deze Tour toch voor twee jaar te verlengen.

Naesen is voor de buitenwereld bezig aan een anonieme Tour, maar verrichtte al veel werk voor kopmannen Ben O’Connor en Felix Gall, wat binnen zijn ploeg in goede aarde valt. Op zijn beurt is Naesen gecharmeerd door het nieuwe project van zijn Franse ploeg. AG2R-Citroën ondergaat volgend jaar een gedaanteverwisseling. Fietsmerk Van Rysel vervangt BMC. Van Rysel maakt deel uit van Decathlon, dat Citroën zou vervangen als co-sponsor.

Naast Naesen heeft ook Stan Dewulf nog een lopend contract bij AG2R. Of ook Lawrence Naesen mag aanblijven, is nog niet bekend.

Volledig scherm Oliver Naesen. © BELGA