Lotto-Dstny gooit met Alec Segaert in Le Samyn nog een goudhaantje in de strijd: “Met Arnaud De Lie als voorbeeld”

DE LAATSTE BELG. Stan Van Tricht, student bio-ingenieur die leerde koersen op een vliegveld: “Patrick boos? We wisten zelf ook waar het fout liep”

125ste in Ninove op iets meer dan 12 minuten van winnaar Dylan van Baarle. Stan Van Tricht (23) rolde als laatste van de hoop over de meet in de Omloop, een koers waar hij pas ter elfder ure voor werd opgetrommeld. “Ik dacht even aan opgeven, in functie van Kuurne-Brussel-Kuurne. Maar dan realiseerde ik me dat de snelste weg naar de finish eigenlijk over het parcours liep.”