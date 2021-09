Lotte Kopecky wil op EK in Trento basis leggen voor een sterk seizoenslot: “Er komt nog veel moois aan”

Winst in de slotrit van de Madrid Challenge by la Vuelta: het kon tellen als extra vertrouwensboost richting EK. “Mooi, ja”, beaamt Kopecky in een meetingzaaltje van het Best Western Hotel Adige in Mattarello, net onder Trento. “Maar toch: het écht goede gevoel had ik er nog niet te pakken. Ik sta nog niet waar ik wil staan. Niet onlogisch. Na mijn val in de olympische ploegkoers en mijn opgave in het omnium was ik acht dagen out. Naast training heb ik nu vooral ook koershardheid nodig. Dit EK, met per ronde telkens een stevige ‘vijfminuteninspanning’, en de tweedaagse Trophée des Grimpeuses met de nationale ploeg, volgende week in Vresse-sur-Semois, komen me in die zin goed van pas. Het kan me alleen maar sterker maken.”