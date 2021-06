Lotte Kopecky volgt zichzelf op als Belgisch kampioene na een straf nummertje

Ook voor de vrouwen stond er vandaag een Belgisch kampioenschap op het programma. Ze begonnen om 10uur aan hun nationaal kampioenschap van 122,4 kilometer lang. Lotte Kopecky (Liv Racing) pakte vorig jaar na vier tweede plaatsen haar eerste nationale titel en was ook nu de uitgesproken topfavoriete. Jolien D’hoore (SD Worx), vorig jaar tweede, was ook in haar laatste BK de voornaamste uitdaagster. De 31-jarige D’hoore won het BK in 2012, 2014, 2015 en 2017. Met een vijfde titel zou ze het record van Nicole Van den Broeck (1969, 1970, 1973, 1974 en 1977) evenaren.

De piepjonge Amber Aernouts had er duidelijk zin in en koos al snel voor het hazenpad, maar halfweg werd de 20-jarige renster weer ingerekend. Daarna was het de beurt aan Ann-Sophie Duyck om solo te gaan. De vijfvoudig Belgisch kampioene tegen de klok reed al snel een minuut bij elkaar. In het peloton was de organisatie even zoek en was het uitkijken naar welke ploeg de koers in handen ging nemen.