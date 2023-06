Lotte Kopecky vangt wegvallen Lotto Belgium Tour op met... juniorenwedstrijden voor mannen: “Daar koersritme opdoen voor BK”

Wout van Aert trotseert de sneeuw in Zwitser­land en geniet van pauze met vrouwlief Sarah

Zondag is het zover: dan speldt Wout van Aert (28) na twee maanden zonder competitie weer een rugnummer op in de Ronde van Zwitserland. Van Aert vertoeft al even in Zwitserland en werkte gisteren zijn “laatste zware training” af. Ook vandaag ging onze landgenoot op pad - hij moest daarbij zowaar even de sneeuw trotseren. Onderweg was er ook even tijd voor ontspanning met echtgenote Sarah De Bie, die haar man gezelschap houdt in Zwitserland. “Wat een pauze”, schrijft Van Aert op Instagram. Deze zomer verwachten ze trouwens hun tweede kindje.