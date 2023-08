Lotte Kopecky sprint naar eerste zege als wereldkampioene in Schaals Sels

Michel Wuyts ziet Spaans “fenomeen” Ayuso dromen: “Maar podium zou wonderbaar­lijk zijn”

Naast ‘grote drie’ Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel en Primoz Roglic is het in de Vuelta ook uitkijken naar het 20-jarige toptalent Juan Ayuso. Ook onze columnist Michel Wuyts is benieuwd naar de prestaties van de Spanjaard, al ziet hij ook een ‘maar’. “Ayuso is kwetsbaar. Met Roglic, Vingegaard, Evenepoel en Mas zou derde plek wonderbaarlijk zijn.”