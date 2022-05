Lotte Kopecky richt zich na sterk voorjaar op Giro en Tour: “Heel spannend. Hopelijk vind ik het ook leuk”

De rustperiode zit erop. Met hoogtestages in een hoogtetent thuis, in het Spaanse Denia en in Tignes, bereidt Lotte Kopecky zich voor op de Giro (30 juni-10 juli) en de Tour (24-31 juli). Kopecky gaat in de Italiaanse en de Franse rittenkoers voor etappewinst, vertelt ze in Antwerpen, waar haar sponsor SD Worx bekendmaakte tot 2026 in het vrouwenwielrennen te blijven.

Voor ze in Cagliari op het Italiaanse eiland Sardinië aan haar eerste Giro begint, rijdt Kopecky nog de Ronde van Burgos (19-22 mei) en de RideLondon Classique (27-29 mei).

De Giro stond in de winter niet op jouw programma.

Lotte Kopecky: “Die hebben we dit voorjaar toegevoegd. Het is altijd heel lang wachten op een rittenschema. De voorbije jaren was de Giro altijd heel lastig, met veel klimetappes. Dat is dit jaar minder, wat mij beter legt. Het is een Giro waar ik niet per definitie gebroken uit kom. Maar waar ik conditie kan opbouwen om in topvorm aan de start van de Tour te komen.”

Ligt jouw ambitie in de Tour of in de Giro?

“Als ik een rit kan winnen in de Giro laat ik die zeker niet liggen. Het grote doel is wel om een rit te winnen in de Tour. Ik ga niet voor het klassement in de Tour. Daar hebben we Demi Vollering en Ashleigh Moolman voor.”

Dat functioneren als ploeg heeft jou misschien de overwinning gekost in Parijs-Roubaix. Heb je je dat beklaagd?

“Neen. Ik had gezegd dat ik voor de ploegmaats wilde rijden. Ik kon me de avond na Roubaix wel mijn tweede plaats beklagen, maar dan had ik ’s ochtends ook nooit geloofd dat ik tweede zou worden. Misschien had ik, na mijn overwinningen in de Strade Bianche en de Ronde van Vlaanderen, het kopmanschap moeten opeisen voor Roubaix. Maar Chantal van den Broek-Blaak had ook al bewezen dat ze in goede doen was. Chantal heeft me aan de zege in de Ronde van Vlaanderen geholpen; door het werk van mijn ploegmaats won ik de Strade Bianche. Had ik Parijs-Roubaix kunnen winnen? Misschien. Ik kan heel goed leven met het idee dat ik een helper was in Roubaix.”

Volledig scherm © Photo News

Hoe kijk je uit naar de Tour?

“Ik vind het heel spannend. Ik hoop maar dat ik het ook leuk vind. De gele trui, de groene trui, de bollentrui, de belangstelling die er is, dat benieuwt me heel erg.”

Je hebt aan populariteit en naambekendheid gewonnen. Wat betekent dit voor jou?

“Ik vond het heel wat, dat mijn overwinning in de Ronde van Vlaanderen in de kranten en op televisie vóór die van Mathieu van der Poel kwam. Ik schrok ervan dat wielrennen voor vrouwen zo populair is. Zelf moet ik er leren mee omgaan. De ene dag gaat dat makkelijker dan de andere. Ik was vorige week op de luchthaven van Edinburgh. Bij de check-in stapte iemand op een bananenschil, die ik vervolgens heb opgeraapt. Het aanschuiven duurde heel lang en er was geen vuilbak in zicht. Dus liet ik de bananenschil achter op zo’n paaltje. En dan kreeg ik ’s avonds op Instagram een bericht dat een bananenschil in de vuilnisbak thuis hoort. Dat komt er dan van, als je herkend wordt. Ik heb er twee dagen over ingezeten.”

Wat vind je van de verhoogde belangstelling voor het vrouwenwielrennen?

“Ze heeft ertoe geleid dat onze sponsor SD Worx twee jaar heeft bijgetekend.”

Er is nog werk: de Giro voor vrouwen dreigt onder te sneeuwen bij de Tour voor de mannen.

“Niet al onze wedstrijden moeten op tv komen. En als we ’s avonds in Vive le Vélo komen vind ik het ook goed.”

Er komt volgend jaar een Milaan-Sanremo voor vrouwen.

“Ik ben er blij mee. Ik hoop dat ze er een wedstrijd van 200 kilometer van maken. 300 kilometer, zoals bij de mannen? Neen, dat hoeft niet. (lacht)”

Volledig scherm © BELGA