Lotte Kopecky pakt met veel overmacht vierde tijdrittitel op rij: “Zondag wordt lastiger. Ik kijk er zelfs een beetje tegenop”

Baloise Belgium Tour Jakobsen en Schmid aan het feest, ploegmaat Lampaert uitgeslo­ten na clash met Wellens (waarvoor Lot­to-Soud­al ook klacht indiende)

Een dubbelslag voor Quick.Step-Alpha Vinyl in deze Ronde van België. Na een (ellebogen)gevecht won Mauro Schmid het pleit van Tim Wellens in de Gouden Kilometer. Lotto-Soudal diende klacht in, maar even voorheen had de jury Yves Lampaert al uitgesloten voor de akkefietjes met Wellens. “Terecht”, aldus ploegleider Patrick Lefevere. Fabio Jakobsen trok aan het langste eind in de strijd om de dagzege.

19 juni