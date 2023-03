Lotte Kopecky over millimetersprint met Vollering: “Er waren geen afspraken gemaakt”

Vorige week de Omloop en de Omloop van het Hageland, deze week de Strade Bianche. SD Worx is heer en meester in het vrouwenwielrennen. Een millimetersprint tussen ploeggenoten Lotte Kopecky en Demi Vollering zorgde voor een nagelbijter in de finale.

Het bleef lang windstil bij de vrouwen. Een definitieve ontsnapping zat er niet in. Onder impuls van SD Worx, de ploeg van titelverdedigster Kopecky, ontplofte de wedstrijd op de zwaarste strook: de San Martino. Het peloton lag in stukken en brokken uiteen.

Opperste fase van alertheid in het peloton dus. Met nog twintig kilometer te gaan, was de deur tot de finale definitief geopend. Een elitegroep met Vollering, Van Vleuten, Kopecky, Moolman, Uttrup Ludwig en een erg bedrijvige Puck Pieterse versnelden en deden de voorsprong van Faulkner krimpen.

In dat groepje zag Vollering, ploeggenote van Kopecky, haar moment en ze snelde weg uit het elitegroepje. Niemand kon haar volgen, ook wereldkampioene Van Vleuten was niet bij machte om Vollering bij te benen. Maar Vollering werd bruut onderbroken in haar achtervolging. Een paard dook uit het niets op en de Nederlandse was duidelijk geschrokken en moest bijkomen van de schrik. Dat kreeg Kopecky snel in smiezen. Onze landgenote kreeg via de wedstrijdradio door dat Vollering in de problemen zat en plaatste een verschroeiende demarrage. Ze liet alle andere vrouwen achter zich en dichtte in enkele seconden de kloof met Vollering.

Samen met de Nederlandse trok ze richting de meet. Op de Via Santa Caterina haalden de twee Faulkner in en gingen er meteen over. Vollering leek gerecupereerd van haar eerdere aanval en debacle met het paard en zo trokken de twee ploeggenoten samen naar de meet. Op de finishlijn was het niet duidelijk wie de winnares was. Een fotofinish moest uitsluitsel geven. Kopecky plaatste haar jump een fractie van een seconde te vroeg en zo klopte Vollering onze landgenote in een prangende sprint.

Even was er gevloek na de aankomst, maar op het podium konden Vollering en Kopecky alweer lachen. “Ach, dat moeten we niet uitvergroten”, reageerde onze landgenote. “Het was een mooie finale. Ik denk dat we vooral daar naar moeten kijken. Demi en ik hadden maar één taak: Faulkner terughalen. Toen we daarin slaagden, ging het tussen ons beiden. Er was geen afspraak gemaakt, dus was het mooi dat we alletwee vochten tot op de finish. Het maakt niet uit wie wint, zolang SD Worx maar bovenaan staat. Ik was er dichtbij, maar Demi was sneller aan de finish. Daar heb ik geen probleem mee, hoor.”

Vollering: “Er zijn geen hard feelings tussen ons”

Demi Vollering won dus voor Kopecky. De Nederlandse leek de mindere in de finale, maar leefde op in de straten van Siena. “Het was spannend tot op de laatste millimeter”, reageerde ze. “We wisten beiden niet wie gewonnen had. Er kwamen wat emoties aan te pas, maar nu is alles goed. Na de finish, zei Lotte meteen: ooh, ik ben blij dat je wint. Er zijn geen hard feelings tussen ons.”

Vollering kwam ook nog even terug op de afspraken die er al dan niet gemaakt werden. “Ik was in de war, ik dacht eerst dat ze een lead-out zou doen voor mij, maar dat bleek niet zo en toen dacht ik even ‘ooh, zijn we nog ploegmaats nu?’ En dan hebben we maar tegen elkaar gesprint. Ik ben blij dat ik haar nu eens geklopt heb”, aldus de Nederlandse.

“Lotte is een killer, maar ik wou ook graag winnen. Als je dan denkt dat het door je neus geboord wordt, dan baal je even. Lotte is in elk geval blij voor mij. Ik denk vooral dat het een supermooie wedstrijd was. We zijn killers, we gaan altijd tot de limiet en over de limiet, dat apprecieer ik ook aan haar. Dat maakt haar een van de beste rensters ter wereld.”