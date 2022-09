Lotte Kopecky negende op WK tijdrijden: “Hier had ik voor getekend”

Wielrennen Wout van Aert sprint in GP Montréal naar tweede plaats: “Heb goed gevoel opgedaan”

Een voorbereidingstournee die Wout van Aert van Hamburg over Plouay naar Québec en Montréal in Canada bracht, zit erop. Zondagavond in de GP Montréal werd Wout van Aert tweede en vanavond in Montréal neemt Van Aert het vliegtuig naar Australië waar hij over minder dan twee weken wereldkampioen wielrennen op de weg hoopt te worden. Van Aert is in topvorm, dat is in Canada weer gebleken.

11 september