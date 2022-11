Lotte Kopecky moet na relatiebreuk met Kieran De Fauw op zoek naar nieuwe trainer: “Dit zal geen negatieve impact hebben”

Wielrennen“Het is een keuze die je maakt.” Een punt zetten achter een relatie is nooit makkelijk en al helemaal niet wanneer die partner ook nog je trainer is, zoals in het geval van Lotte Kopecky (27). De renster die in 2022 de ene sportieve triomf na de andere kende, brak recent met haar vriend Kieran De Fauw (38) en moet meteen ook op zoek naar een nieuwe coach. “Op korte termijn, ja.”

Het valt Lotte Kopecky, sinds maandag op olympische stage in het Turkse Belek, niet mee om over het heikele thema te praten. Ze kijkt zelfs even vragend naar de perschef van het BOIC. Twijfelt om te antwoorden. Doet het dan toch. Ze bevestigt het nieuws dat de ronde doet: het is gedaan met Kieran De Fauw, met wie ze samenwoont in Assenede in het Meetjesland.

Ze waren een viertal jaar samen en het was op vraag van Kopecky zelf dat De Fauw, trainer aan de Topsportschool in Gent, haar begon te coachen. In interviews vertelde ze zelf hoe dat ging: “Op training is het ‘gast’ of ‘kerel’, alleen ’s avonds is het Kieran.” En zei De Fauw: “Op training is het Kopecky en thuis Lotte. Dan weet ze wie aan het woord is. Want ik weet hoe pijnlijk een harde boodschap kan zijn uit de mond van een geliefde.”

Hun partnership bleek een voltreffer. Vooral dit jaar reeg Kopecky de successen aan elkaar: winst in de Strade Bianche, de Ronde van Vlaanderen en zilver op het WK in Australië. Op de piste voegde ze daar twee Europese en twee wereldtitels aan toe – niet voor niets kreeg Kopecky vorige maand voor de derde keer in haar carrière de Kristallen Fiets overhandigd, nota bene uit handen van haar vriend.

Maar inmiddels is de relatie spaak gelopen en houdt ook de professionele samenwerking op. “Ik denk niet dat onze breuk een negatieve impact zal hebben”, wilde ze nog kwijt. “Het is gewoon een keuze die je maakt. Op korte termijn is een coachwissel wel nodig, ja. Maar ik word goed ondersteund en opgevangen door mijn omgeving en de federatie.”

In Belek kan Kopecky even tot rust komen na een hectisch jaar, waarin ze permanent aan het racen leek te zijn, van januari tot afgelopen zondag, toen ze in Gent nog de Zesdaagse reed. “Oh, maar ik had al even tijd om te rusten, hoor. En als ik vijf dagen niet fiets, kruip ik al snel weer op de fiets. Ik voel me lichamelijk zeker niet leeg. Ook mentaal niet. Ik ben als een citroen die je uitperst. Het sap zit er al snel weer in. Wat niet wegneemt dat de rust nu fysiek wel goed doet.”

Ze ontsnapt er ook even aan alle aandacht. In België kreeg ze door haar prestaties het statuut van BV. “Ik heb het verschil met voorheen toch ervaren”, zegt ze. “Als ik op straat loopt of ergens een koffie drink, word ik veel aangesproken voor een selfie of handtekening. Soms staat mijn hoofd er niet naar, maar meestal zeg ik wel ‘ja’. Ik vraag me dan af: ‘Hoe moet dat dan zijn voor Remco of Wout’?”

Over een weekje trekt Kopecky met haar team SD Worx naar het Spaanse Calpe – “Remco heeft me daar nog niet uitgenodigd,” knipoogt ze – waar ze op 1 december aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen begint. “Het zal niet makkelijk worden om 2022 te evenaren of overtreffen. Maar m’n resultaten motiveren me zeker wel. Er zijn nog veel wedstrijden die ik graag wil winnen. Parijs-Roubaix is er daar zeker eentje van.”

Die resultaten maken ook dat Lotte Kopecky straks de voornaamste uitdaagster wordt voor olympisch kampioene Nafi Thiam als Sportvrouw van het Jaar. “Zo kan je me terecht noemen, ja. ‘t Is nu niet dat ik ervan droom, maar ik zou het zeker leuk vinden om die prijs te winnen en op m’n palmares te kunnen zetten. Thiam is wereldkampioene, ik ben dat ook. Zij is Europees kampioene, ik ook. Ik ben benieuwd wie het haalt. Als ik zou moeten stemmen? (grijnst) Neen hoor, dat laat ik aan de journalisten over.”

