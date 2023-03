Lotte Kopecky koerst in Nokere tegen de pijn van het verlies: “Het is een manier, háár manier, om ermee om te gaan”

Wielrennen Dubbele pech: na GP Oetingen sneuvelt ook Drentse Acht van Westerveld door sneeuwval

Niet alleen de etappe in Parijs-Nice werd afgelast door noodweer. In Nederland werd ook de vrouwenwedstrijd Drentse Acht van Westerveld geschrapt door hevige sneeuwval in de provincie. Het is al de tweede wedstrijd in een week die voor de bijl gaat. Eerder deze week werd ook de GP Oetingen geschrapt door hevige sneeuwval.