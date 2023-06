Lotte Kopecky kan toch blijven dromen van olympische ploegkoers in Parijs

Goed nieuws voor Lotte Kopecky. Haar olympische droom in de ploegkoers blijft nog steeds intact. De punten die ze samen met Shari Bossuyt pakte tijdens de wereldbeker in het Canadese Milton lijken na de afwijkende test van Bossuyt op Letrozole Metabolite toch niet verloren. Of Kopecky op het komende WK de ploegkoers zal rijden - zonder Bossuyt - is nog niet beslist.

Geen Giro, wel de Tour, enkele criteriums en juniorenkoersen. De zomer van Lotte Kopecky in de aanloop naar het WK in Glasgow in augustus krijgt vorm. In welke disciplines Kopecky zal aantreden in Glasgow, is nog niet beslist. De wegrit is een zekerheid. Kopecky verkende al in mei het parcours en is na haar zilveren medaille van vorig jaar zéker een kandidaat-wereldkampioene.

Welke disciplines ze op de piste zal rijden, daar wordt nog over nagedacht in samenspraak met de Belgische federatie. Kopecky is de uittredende wereldkampioene in de afvalling en de ploegkoers. De afvalling is geen olympische discipline. De ploegkoers wel, maar daarin vormt ze een duo met Shari Bossuyt.

Bossuyt leverde midden maart een afwijkende test af op Letrozole Metabolite tijdens de Ronde van Normandië en reed nadien nog met Kopecky de wereldbeker ploegkoers in het Canadese Milton. Die ploegkoers wonnen ze en dat leverde veel punten op in hun poging zich te kwalificeren voor de ploegkoers op de Olympische Spelen in Parijs 2024. Door de afwijkende test leken die punten voor de vuilnisbak, maar omdat Bossuyt tussen Normandië en Milton en ook in Milton een negatieve test aflegde, blijven die punten mogelijks behouden.

Volledig scherm Shari Bossuyt en Lotte Kopecky zijn de regerende wereldkampioenen ploegkoers. © BELGA

Nieuwe, voorlopige partner

Op het WK zijn de meeste kwalificatiepunten te verdienen voor de Spelen in Parijs. De Belgische federatie hoopt dat Bossuyt tegen de Spelen - volgende zomer - weer in competitie mag treden, maar het WK in augustus komt te vroeg. De bond is nu op zoek naar een nieuwe - voorlopige - partner voor Kopecky. Die gesprekken zijn lopende.

De nieuwe ‘partner’ van Kopecky zal niet van hetzelfde niveau zijn als Bossuyt, maar ook een dichte of verre ereplaats in de ploegkoers kan voldoende zijn voor quasi zekerheid op kwalificatie voor de Spelen. Ook al is een verlenging van de wereldtitel niet realistisch, loont deelnemen aan de ploegkoers dus wel.

Ook het omnium is een olympische discipline, waarin Kopecky in Parijs een medaillekans heeft. In de afvalling en de puntenkoers is Kopecky nog beter, maar die zijn - net als de scratch - geen olympische disciplines.

Gezien het belang van de wegrit, moet er in Glasgow geknipt worden in het piste-programma, bevestigt Frederik Broche, technisch directeur van de wielerbond. “We zijn aan het bekijken hoe we Lotte haar piste-programma in Glasgow het best kunnen invullen en laten daar twee afwegingen in meespelen: de kans op een WK-medaille én de kans op kwalificatie voor de Spelen in Parijs.” In juli wordt de knoop doorgehakt.

Volledig scherm Kopecky. © Joel Hoylaerts / Photo News