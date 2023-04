Lotte Kopecky droomt van dubbel Ronde-Roubaix: “Ik ben zelfzekerder dan ik ooit was”

Wat een luxe: het grote doel van haar jaar moet nog komen, maar het seizoen van Lotte Kopecky (27) kan nu al niet meer stuk. Winst in de Ronde van Vlaanderen maakt haar misschien wel tot beste wielrenster ter wereld. “Dat is iets wat ik zelf nooit zal zeggen, maar ik snap wat de mensen bedoelen.”

“We hebben niks speciaals gedaan na de Ronde”, zegt Lotte Kopecky. “Ik ben geen uitgaander. Zeker nu niet. Over vijf dagen is het Parijs-Roubaix: het zou zonde zijn om deze conditie kapot te maken door een goed feestje.”

Zijn dat de dingen die meteen door je hoofd gaan na de finish?

“Toch wel.”

Gun je jezelf geen pleziertje na zo’n knappe overwinning?

“Ik heb zondagavond frietjes gegeten, maar terwijl ik bezig was, vroeg ik me af: ‘Is het dat nu?’ Het mocht hé, het is niet dat een pak frieten een verschil maakt richting Roubaix, maar ik had er gewoon niet zo veel zin in. Als ik Parijs-Roubaix zou winnen, moet ik misschien voor chocolade gaan. Dat is echt mijn ding.”

Heb je genoten van de koers zelf?

“Dat publiek... De beklimming van de Oude Kwaremont was niet normaal. Ik was doof toen ik boven was. Vroeger had ik het daar heel moeilijk mee. Mensen die me toeschreeuwden van de kant van de weg: niks voor mij. Iedere keer als ik mijn naam hoorde, voelde ik de druk toenemen. Omdat ik wist: ‘Ik kan dit nog niet.’ Nu is het elke keer: ‘Yeah!’ (lacht) Het is leuk en het motiveert me. Je voelt de pijn tijdens zo’n klim, maar dat volk schreeuwt je ook omhoog.”

Je overwinning bevestigt je statuut als een van de groten van je sport. Besef je dat je misschien de allerbeste renster van de wereld bent?

“Het is iets wat ik zelf nooit zal zeggen, maar ik snap wat de mensen bedoelen. (na enig aandringen) Ik weet dat ik een goeie renster ben en dat veel dames in het peloton naar me opkijken, maar daardoor voel ik me niet beter dan de rest.”

KIJK. Na een lastige periode blijft Kopecky presteren: “Ik probeer mezelf van heel veel dingen af te sluiten”

Denk je dat Pogacar zich speciaal voelt?

“Ik weet dat niet. Ik denk dat hij ook een heel nuchtere jongen is. Hij is niet iemand die ermee gaat pronken. (denkt na) Wat ik zondag gedaan heb, en wat ik dit seizoen al gepresteerd heb, is wel speciaal, maar ik voel me niet speciaal.”

We zullen het op een andere manier vragen: is er nog iemand die je angst inboezemt in de koers?

“Euhm...” (blijft lang stil)

Vroeger bestond er een soort Van Vleuten-syndroom.

“Ja, gebruik dat antwoord maar. (lacht) Ach, bang is een groot woord. Ik ben zelfzekerder dan ik ooit was. Ik weet wat ik kan en ik twijfel niet snel meer. Maar er zijn zeker nog rensters die me kunnen kloppen.”

Welke werkpunten heb jij nog?

“Goh, ik zou vooral nog een keer willen zien hoe ik voor de dag kom in een sprint na een lastige wedstrijd.”

Quote De conditie die ik nu heb, heb ik nog nooit gehad. Het is ook voor mij een vraagteken of daar nog rek op zit Lotte Kopecky

Heb je dáár twijfels over?

“Het is heel lang geleden dat ik nog een keer een sprint heb gereden. Op training zitten de wattages wel goed, maar ik weet het gewoon niet. Vroeger moest ik bijna elke wedstrijd sprinten, dit seizoen is het er nog niet van gekomen. Ik weet dat het vermogen er nog is, maar is de scherpte er ook nog? Als ik met Balsamo onderweg ben, rijd ik niet met volle zelfzekerheid naar de finish. Ik heb veel geïnvesteerd in het klimwerk, misschien ben ik daardoor wat explosiviteit en snelheid kwijt. Misschien ook niet. Het is vooral het gevoel van sprinten dat ik mis.”

Zit je qua klimmen aan je top?

“Weet ik niet. De conditie die ik nu heb, heb ik nog nooit gehad. Het is ook voor mij een vraagteken of daar nog rek op zit.”

Hoe verklaar jij de dominantie van de ploeg?

“We zijn stuk voor stuk enorm goeie rensters. Als je in zo’n sterk team zit, is koersen een stuk eenvoudiger. Het is zo makkelijk om de druk te verdelen over mekaar en ons aantal uit te spelen in de wedstrijden.”

KIJK. Kopecky: “Door de sterkte van onze ploeg kunnen we de druk verdelen onder elkaar”

Bij Jumbo-Visma zeggen ze dat hun renners beter worden omdat ze met zo veel toppers samen trainen.

“Dat maakt ons ook zeker sterker. Toen ik naar de Omloop ging, zat ik met een klein vraagteken: ik had nog geen wedstrijd gedaan, terwijl de concurrentie al verschillende koersen had gereden. Maar dan moesten we er zelf om lachen: wij hebben die voorbereidingskoersen niet nodig, want onze trainingen zijn soms lastiger dan een rit in de UAE Tour of de Ronde van Valencia. Het is geregeld tegen mekaar op, of er zijn dagen waarop we er een echte wedstrijd van maken. De uitslag maakt niet uit, maar de prikkel krijg je wel en je oefent je tactisch inzicht.”

Vorig jaar zat je met frustratie na Roubaix omdat je er niet alles had uitgehaald. Weet je ondertussen wat de sleutel tot succes is?

“Ik heb het parcours en de wind al bekeken. Ik denk dat ik een zone gevonden heb waar het kan gebeuren. Maar het blijft een nieuwe wedstrijd: veel ploegen zijn nog aan het uitzoeken wat de beste tactiek is. Ga je best vroeg, zoals Deignan twee jaar geleden? Of wacht je langer, zoals vorig jaar? De winnares won in ieder geval twee keer na een solo.”

Voor het seizoen was Roubaix je grote doel, maar ondertussen lijkt het meer een bonus te worden. Een luxe-positie?

“Ja, mijn voorjaar kan niet meer stuk, maar dat wil niet zeggen dat ik minder gemotiveerd ben. Als ik zaterdag niet win, ga ik niet blij zijn. Tenzij er iemand anders van SD Worx wint. Het grote verschil is, is dat de stress veel minder is. Ik ben al het hele seizoen heel ontspannen. En nu heb ik zeker niet het gevoel dat er veel druk op mijn schouders ligt.”

KIJK. Kopecky: “Na Roubaix volgt nog de Amstel en een terugkeer naar de piste”