Lotte Kopecky breekt met vriend en coach Kieran De Fauw: “Ik word goed opgevangen door mijn omgeving”

Veldrijden Eli Iserbyt blijft hinder ondervin­den van rugpro­bleem en prevelt schietge­bed­je: “‘Dat dat uur maar snel voorbij is’, denk ik nu vooral”

Arme Eli Iserbyt. Eén luttel puntje nog houdt hij als leider in de Wereldbeker over op Laurens Sweeck na de Druivencross in Overijse. De West-Vlaming, geplaagd door ischialgie, blijft op zoek naar een goed gevoel in het veld. “Niet tof, zo. Maar ik blijf hopen op beterschap.”

20 november