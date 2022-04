Lotte Kopecky behoort na Ronde-winst tot de groten: “Ik denk dat ik me momenteel bij de top vijf mag rekenen”

WielrennenEen dag nadat ze haar droom waarmaakte met winst in de Ronde van Vlaanderen sprak Lotte Kopecky (26) in Gent de pers toe. En ook dát is wat nieuw. “Het is allemaal een beetje wennen”, aldus de Belgische kampioene.

Vanochtend nam Lotte Kopecky de tijd om de wedstrijd “op haar gemak” te herbekijken, vanmiddag was ze het middelpunt van de belangstelling op een persmoment. “Ik ben het nog niet echt gewoon, het is allemaal een beetje wennen”, vertelde Kopecky, die de aandacht voor het vrouwenwielrennen in België eigenhandig nog wat omhoog stuwt. “Het zit best goed in de lift momenteel, heb ik de indruk. Hopelijk krijgen we nog meer Belgische meisjes op de fiets en kunnen ze doorbreken aan de top.”

Kopecky zette dit voorjaar dan ook een grote stap, met naast de zege in de Ronde ook eentje in de Strade Bianche. “Ik heb twee doelen gesteld en won ze allebei", merkte ze fijntjes op. “Maar ik vind het moeilijk om over mezelf te zeggen waar ik sta in de hiërarchie. Op dit moment ben ik een van de betere eendagsrensters. Ik denk dat ik me momenteel bij de top vijf mag rekenen.”

“Een proces van jaren”, noemt ze de weg die ze afgelegd heeft. Met als belangrijke factor haar nieuwe ploeg, Team SD Worx. “Die overstap was een gouden zet. Hopelijk kan ik deze lijn doortrekken.” Tot op de velodroom van Roubaix? “Die koers ligt me zeker en ik rij supergraag over kasseien, maar er komt veel geluk bij kijken.”

