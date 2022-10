Lotte Kopecky begint met valse noot aan omnium, nieuwe wereldtitel lijkt na één nummer al buiten bereik

Woensdagavond won Lotte Kopecky voor de derde keer op rij de Kristallen Fiets. Ze kon niet aanwezig zijn op de uitreiking in Vilvoorde, want Kopecky komt deze week nog in actie op het WK baanwielrennen in Saint-Quentin-en-Yvelines, nabij Parijs. Op die piste wordt in 2024 ook het baanwielrennen op de Olympische Spelen van Parijs betwist. En gisterenavond bewees Kopecky meteen op de afspraak te zijn. Onze landgenote reed een erg alerte koers, had de situatie steeds onder controle, ontsnapte aan een valpartij en maakte in de laatste ronden kipkap van haar laatste belagers. Na haar Europese titel op de puntenkoers in augustus veroverde Kopecky zo ook nog een wereldtitel op de piste. Het zilver van de WK-wegrit in Wollongong werd zo doorgespoeld.