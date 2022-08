Lotte doet het opnieuw: Kopecky kroont zich tot Europees kampioene in de puntenkoers

Wielrennen KOERS KORT. Julie Van de Velde knap derde in koningin­nen­rit Ronde van Scandina­vië - Kim de Baat afgevoerd na zware val

Belgisch kampioene Kim de Baat is zwaar ten val gekomen tijdens Heusdenkoers. Onze 31-jarige landgenote was even buiten bewustzijn en werd nadien afgevoerd naar het ziekenhuis. Het is nog onduidelijk welke schade ze juist heeft opgelopen, maar De Baat is in elk geval gewond aan het gezicht. Vorige maand brak ze nog haar sleutelbeen, waarna ze alsnog aan de Tour de France Femmes deelnam.

13 augustus