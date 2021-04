Lof voor alleskunner Van Aert in HLN SPORTCAST: “Wout kan alle klassiekers winnen”

HLN SPORTCASTDeze week ging het in HLN SPORTCAST natuurlijk uitgebreid over Wout van Aert, die in de Amstel Gold Race de kroon op een schitterend voorjaar zette. Van Aert maakte dit seizoen indruk op alle terreinen: in de Tirreno won hij een massasprint tegen Ewan, een tijdrit tegen Ganna en klom hij met de beteren mee op Prati di Tivo. In Gent-Wevelgem versloeg Van Aert flandriens en in de Amstel de lichtgewichten. Het doet Dirk De Wolf één conclusie trekken: “Van Aert kan alle klassiekers winnen, al moet hij wel anders plannen wil hij Luik winnen.”