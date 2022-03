LIVESTREAM. UAE-Emirates en Jumbo-Visma halen de sloopkogel boven op de Cipressa!

Lefevere blijft Evenepoels groeipro­ces geduldig steunen, maar stelt vast: “Niet Remco is de nieuwe Merckx, wel Pogacar”

Ver van het beoogde podium verwijderd, dik vier minuten in het krijt. De eindbalans van Remco Evenepoels Tirreno-Adriatico is wat ze is. Teleurstellend, zoals hij het zelf omschrijft. Maar tegelijk leerzaam en verrijkend. Dat vindt ook ‘grote baas’ Patrick Lefevere. “Remco blijft zichzelf en alles wat hij doet in vraag stellen. En hard verderwerken. Dat is positief.” Een analyse.

13 maart