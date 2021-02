LIVE. Zorgt Deceuninck-Quick.Step in Kuurne voor twee op twee in het openingsweekend?

Wielrennen Ballerini, gouden tip van Pozzato die bij Deceuninck-Quick.Step nu echt op de deur klopt: “Al met Roubaix bezig sinds ik in de wieg lag”

10:00 Deceuninck-Quick.Step heeft er weer een goudhaantje bij. Met zijn twee ritzeges in de Ronde van de Provence gaf Davide Ballerini (26) zijn visitekaartje af. In de Omloop toonde de snelle Italiaan waarom Patrick Lefevere van hem een certitude maakte in zijn voorjaarsploeg. Met een overtuigende sprintzege zette hij Deceuninck-Quick.Step al op rozen, nog voor het klassieke seizoen goed en wel geopend is.