LIVE WK WIELRENNEN. Wat vonden de Belgen van de parcoursverkenning? Volg hier de persconferentie

Alle Belgische renners hebben wel link met kopman van ander land: gevaar voor ‘grensover­schrij­dend’ gedrag

Een WK wielrennen is per definitie ook een hoogmis van belangenvermeninging. Een heel jaar rijden renners voor hun merkenteam, maar dit weekend koersen ze plots voor hun land. Rivalen worden collega’s, ploegmaats worden concurrenten. “Draai en keer het hoe je wil, dit is áltijd onnatuurlijk.”