LIVE WK WIELRENNEN. Van Aert en co gaan straks parcours verkennen - Vandaag Belgen in actie op piste en in mountainbike

Belgische dames worden 14de in kwali's teamsprint

Even terug naar de actualiteit in Glasgow, waar de Belgische vrouwen inmiddels zijn uitgeschakeld in de kwalificaties van de teamsprint. Ons land wordt uiteindelijk twaalfde op veertien naties. Enige Belg die vandaag nog in actie zal komen op de piste is Tuur Dens, vanavond in de scratch. Hij komt om 21u27 onze tijd in actie.