LIVE WK WIELRENNEN. “Uitkijken naar Jarno Widar”: junioren mannen, met Belgische favoriet, gestart

Junioren mannen vanaf 14u

Vanaf 14u is het de beurt aan de junioren mannen. "In die wedstrijd is het uitkijken naar Jarno Widar, misschien wel de beste van de wereld in zijn leeftijdscategorie", aldus assistent-bondscoach Serge Pauwels. "Met Sente Sentjens hebben we een snelle man mee die het kan afmaken in een sprint met een klein groepje."