LIVE WK WIELRENNEN. Pech voor Jarno Widar: Belgische favoriet geeft er de brui aan na mechanisch probleem

Evenepoel heeft ideaal scenario voor ogen: “Dan kunnen we mentale spelletjes spelen”

Aanwezig in ‘Watts Occurring’, de podcast van Geraint Thomas: Remco Evenepoel (23). Over waar de titelverdediger het op het WK wielrennen ziet gebeuren en hoe België het daar in Glasgow moet aanpakken met ook Van Aert in één team. “Met wat ik in de laatste eendagskoersen heb getoond, moeten ze erin geloven dat ik op bijvoorbeeld vijf kilometer van de streep nog kan wegrijden.”