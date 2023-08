LIVE WK WIELRENNEN. Landgenoten in actie op de piste en op de mountainbike: ontdek hier het programma

Jobat Mag jij (vaak) thuiswer­ken? Zoveel percent van de Vlaamse bedrijven laat dit intussen toe

In tijden van het vreselijke c-woord - dat we liefst allemaal zo snel mogelijk vergeten - konden we niet anders dan thuis te werken. Maar hoe zit dat vandaag? Is thuiswerk een blijver? En hoe evolueert het aantal mensen dat telewerkt? Jobat.be vroegen het aan Ellen Van Grunderbeek, juridisch experte bij Acerta.