LIVE WK WIELRENNEN. Junioren vrouwen hebben zich op gang getrokken: “Verschillende medaillekandidaten”

Serge Pauwels: "In beide wedstrijden medaillekansen"

Assistent-bondscoach Serge Pauwels blikte vooruit op de wedstrijden van vandaag. "Fleur Moors moet in staat zijn om een medaille te pakken, maar ook Xaydee Van Sinaey en Luca Vierstraete schat ik hoog in. Ze rijden enkel de lokale ronde in Glasgow van 14,3 km. Die staat bij de meisjes vijf keer op het menu. Het zal dus vooral zaak zijn om attent voorin te zitten. Ik hoop dat het droog blijft. Bij de junioren mannen is het uitkijken naar Jarno Widar. Hij is misschien wel de beste van de wereld in zijn leeftijdscategorie. Met Sente Sentjens hebben we een snelle man mee die het kan afmaken in een sprint met een klein groepje. In beide wedstrijden hebben we dus medaillekansen."