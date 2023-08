LIVE WK WIELRENNEN. Degrendele snel out in sprinttoernooi - Van den Bossche negende in omnium

Van Oranje en Deense drietraps­ra­ket tot Sloveense eenmans­ploeg: WK-favorieten rijden niet alleen voor België

Wat wordt het? Harrogate, min de hongerklop, voor Mathieu van der Poel? De ultieme pay-back van Christophe Laporte voor wat Wout van Aert in Gent-Wevelgem voor hem deed? Of rijdt Tadej Pogacar gewoon iedereen naar huis en wordt hij zondag in Glasgow de nieuwe wereldkampioen wielrennen? Oordeel zelf, in het onderstaande overzicht van de WK-favorieten die niet voor België rijden.