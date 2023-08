LIVE WK WIELRENNEN. Belgen uitgeschakeld in kwalificaties ploegenachtervolging

Japan doet nipt beter dan de Belgen met 3.53.244. Om door te stoten naar de eerste ronde moeten onze landgenoten bij de beste acht van de in totaal 14 landen in deze kwalificaties horen. Canada is de volgende ploeg aan de start. Zij starten relatief traag, maar gaan na een sterk slot richting toptijd: 3.51.180. De zeven sterkste naties komen er nu nog aan.

België komt als vijfde land in actie in de kwalificaties van de ploegenachtervolging, na Spanje, Zwitserland, Verenigde Staten en China. Gianluca Pollefliet, Tuur Dens, Thibaut Bernard en Noah Vandenbranden vormen straks het Belgische kwartet. In totaal nemen 14 landen deel. Spanje klokte ondertussen na 4 kilometer af in 4.03.379. Zwitserland deed ruim zes seconden beter met 3.57.103. Ter info: het Belgisch record staat op 3.51.186, gereden op de eerste Nations Cup-meeting eerder dit jaar in Jakarta

Dens, een grote en ranke atleet uit Rotselaar, bijgenaamd ‘Tuurminator’, werd al tweede en vierde op de vorige WK’s. Sindsdien is hij alleen maar sterker geworden - afgelopen winter verbeterde hij nog het record op de 500 meter in de Gentse Zesdaagse. Volgens bondscoach Kenny De Ketele verkeerde Dens in de vorm van zijn leven - “hij vloog!”. ‘Verkeerde’ en ‘vloog’, want Dens werd vorige week ziek. Grote vraag: is hij helemaal hersteld?

Op de eerste dag van het super-WK zou het al meteen prijs kunnen zijn voor België. De jonge Tuur Dens (23) is in principe één van de grote favorieten in de scratch. Dat is een heel simpel pistenummer: 15 kilometer koersen en de eerste over de streep wint. Tactisch is het ander paar mouwen: wie wil winnen, moet verstandig indelen en zijn timing voor sprint of demarrage moet perfect zijn.

De wegen richting het WK zijn voor elke favoriet anders. Mathieu van der Poel zocht in de laatste rechte lijn voor Glasgow de zon op. Hij traint in Spanje in het gezelschap van Greg Van Avermaet en Zwift-renner Freddy Ovett.

Terwijl Remco Evenepoel al in Glasgow is, haspelt Wout van Aert nog steeds kilometers af in eigen land. En daarbij laat hij zich niet afschrikken door het regenweer, zo blijkt op Instagram en Strava. "Een nieuwe dag, een nieuwe poging (om de regen te ontwijken, red.), een nieuwe mislukking", klinkt het. Om nog wat extra snelheid in de benen te krijgen, werkte Van Aert opnieuw een deel van z'n in totaal 144 kilometer lange training achter de brommer af.

Australië zal het komende zondag op het WK zonder Robert Stannard (24) moeten doen. De renner van Alpecin-Deceuninck is door de UCI voorlopig geschorst voor inbreuken op de dopingwetgeving. Volgens het team van de gebroeders Roodhooft dateert de overtreding van de periode in 2018 en 2019, voor hij voor de ploeg in actie kwam. Stannard rijdt sinds begin 2022 voor Alpecin-Deceuninck en won vorig jaar de Ronde van Wallonië. Zijn contract loopt eind dit seizoen af.

“Ik ben uiteraard zeer teleurgesteld om forfait te geven voor dit WK, dat ik sinds vorige winter als één van mijn hoofddoelen van het seizoen aangeduid had", klinkt het bij Girmay. "Ik had een goed gevoel na de Tour de France, maar mijn valpartij in de Clasica San Sebastian bezorgde me te veel pijn om aan het WK te kunnen deelnemen. Mijn prioriteit is nu de genezing van mijn blessures en dan de voorbereiding van het laatste deel van het seizoen, met nog enkele mooie afspraken in eendagskoersen als de Grand Prix de Plouay en de Canadese klassiekers.”

Gespot op de Chris Hoy Velodrome: Lotte Kopecky. De tweede uit de Tour des Femmes reisde afgelopen weekend meteen na de slottijdrit in Pau door naar Schotland. Haar eerste afspraak op het super-WK in Glasgow komt er snel aan. Kopecky start zondag in de afvallingskoers.

Onze man in Schotland ging al eens een kijkje nemen op het parcours. Het eerste deel van het WK-parcours van Edinburgh naar Glasgow heeft met Carrow Road een 5,6 kilometer lange helling in petto van gemiddeld 4 procent. Opvallend: hier en daar liggen nieuwe stroken asfalt. Op sommige plaatsen waren er putten of was de weg verouderd, de organisatie heeft dat probleem in samenwerking met de autoriteiten aangepakt.

Een super-WK: de komende anderhalve week wordt in Glasgow elke dag gekoerst voor de regenboogtrui. Op de piste, op de weg, op de mountainbike, tegen de klok. Vaak met Belgen in een hoofdrol - of zo zou het toch moeten gaan. Tien afspraken om naar uit te kijken.

Glasgow moest nog even wachten. Remco Evenepoel heeft na de Clasica San Sebastian een paar ritten in de Ronde van Spanje verkend. Vandaag stond een 'recon' van de Tourmalet op het programma. De col in de Pyreneeën is op 8 september de slotklim in de 13de rit in de Vuelta. Evenepoel stopte onderweg even aan het café van Giro-revelatie Bruno Armirail. Onze landgenoot wisselde voor de gelegenheid truitjes met de Fransman. Morgen reist Evenepoel vanuit het noorden van Spanje naar Schotland.

Elisa Longo Borghini geeft forfait door aanhoudende huidinfectie

Elisa Longo Borghini neemt zondag 13 augustus niet deel aan de wegrit op het WK wielrennen. De 31-jarige Italiaanse kampioene heeft nog altijd last van een huidinfectie, die haar eerder deed opgeven in de zevende etappe van de Tour de France Femmes.

"Elisa lijdt aan een huidinfectie aan de bovenband van de linkerdij. De symptomen veroorzaken pijn en koorts die haar nog steeds thuis in bed houden, waardoor een intensieve antibioticakuur noodzakelijk is geworden, die vanaf vandaag minstens een week zal duren," zei Gaetano Daniele, hoofdarts bij Lidl-Trek.

"Tijdens de behandeling is het niet mogelijk om een training te overwegen. In het beste geval, als de antibioticakuur de gewenste resultaten oplevert, zou Elisa over een dag of tien weer rustig kunnen rijden. Dan pas kunnen we beginnen te praten over een terugkeer in competitie."

De ex-winnares van de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix is uiteraard ontgoocheld over het missen van het WK. "Ik kan nauwelijks de woorden vinden om mijn huidige gemoedstoestand uit te leggen. Mentaal is het een zware klap, die helaas komt in een toch al moeizaam seizoen. Mijn opgave in de Tour was al een enorme teleurstelling, want ik had het gevoel dat ik een geweldige finale in de benen had. Het was pijnlijk, dat zal ik niet ontkennen."

"Hoewel de fysieke en mentale klappen altijd pijn doen, ben ik nooit bij de pakken blijven zitten en wil ik alleen maar vooruit kijken. Stoppen op dit punt van het seizoen was het laatste wat ik wilde, maar de prioriteit moet mijn gezondheid zijn. Ik richt me op het genezingsproces en herstel op mijn best. Het verstek voor het WK is pijnlijk, maar ook de enige keuze die ik had. Ik zal duimen voor mijn teamgenoten."