LIVE WK WIELRENNEN. Kopecky komt met fiets naar velodroom afgezakt, Zwitserland wint gemengde ploegentijdrit

VERSLAG. Zelfs val kan wereldkam­pi­oen Van der Poel niet stoppen, Van Aert moet weer vrede nemen met zilver

Mathieu van der Poel mag een jaar lang in de regenboogtrui rondrijden. De 28-jarige Nederlander won met overmacht het WK wielrennen in Glasgow. Een sterke Wout van Aert werd net als in Imola 2020 opnieuw tweede. Tadej Pogacar kwam als derde over de streep. Remco Evenepoel moest in de finale passen en werd 25e op 10:10.