LIVE WK BAANWIELRENNEN. Degrendele strandt op zucht van keirinmedaille

‘Meer vrouw op straat’: eerst werd Elvire De Bruyn wereldkam­pi­oen wielrennen, daarna een man

Eerst werd Elvire De Bruyn wereldkampioen wielrennen, daarna werd hij - bij rechterlijk vonnis - Willy. U kijkt er niet van op, maar vergis u niet: dit verhaal speelt zich af in de jaren 1930. In juli van 2019 kreeg Willy De Bruyn al een straat in Brussel, in een poging het vergeten rolmodel voor transgender mensen in ere te herstellen. Vandaag prijkt zijn beeltenis op de Google-zoekpagina, ter ere van zijn 109ste verjaardag.