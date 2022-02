LIVE. Wie wint Kuurne-Brussel-Kuurne? Tim Merlier: “Ik hoop op een massasprint”

Wuyts & Boonen Wuyts & Boonen over Yves Lampaert: “Een kanshebber voor de Omloop. Iedereen in zijn wiel riep om zijn moeder”

In onze nieuwe wielerpodcast ‘Wuyts & Boonen’ blikken Michel Wuyts en Tom Boonen samen met host Stijn Vlaeminck vooruit op het nakende wielervoorjaar. Een van de renners om in de gaten te houden is Yves Lampaert. Michel Wuyts laat zijn licht schijnen op de West-Vlaming van Quick.Step-Alpha Vinyl.

24 februari