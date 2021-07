LIVE. Wie volgt Remco Evenepoel op in de Clásica San Sebastián?

Wielrennen Jasper De Buyst na aanrijding op training: “Ik ben op zoek naar de getuigen”

30 juli Jasper De Buyst is op training in Andorra in onzacht in contact gekomen met een wagen. De renner van Lotto-Soudal kon een busje niet meer ontwijken dat op de verkeerde kant van het wegdek reed en raakte met zijn schouder de spiegel. Onze landgenoot houdt er al zeker een gebroken rib aan over en mogelijk ook een schouderbreuk.