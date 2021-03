LIVE. Wie maakt het zegegebaar in openingsrit Ronde van Catalonië?

Koers kort KOERS KORT. Cavendish en Vanseve­nant in Internatio­na­le Wielerweek Cop­pi-Bartali

20 maart Deceuninck-Quick Step start dinsdag met één landgenoot in de rangen aan de Internationale Wielerweek Coppi-Bartali (2.1). Mauri Vansevenant verdedigt de Belgische eer. Vansevenant pakte begin maart zijn eerste profzege. De 21-jarige West-Vlaming triomfeerde in Italië in de GP Industria & Artigianato.