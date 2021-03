LIVE. Wie doet heersend INEOS Grenadiers nog wat in Ronde van Catalonië?

Wielrennen Cavendish grijpt net naast zege in openingse­tap­pe Settimana Coppi e Bartali, Israel Start-Up Nation wint ploegen­tijd­rit

23 maart Jakub Mareczko heeft de ochtendrit in de Settimana Coppi e Bartali gewonnen. De 26-jarige Italiaan was de beste in een massasprint. Mark Cavendish moest vrede nemen met een tweede plaats. In de namiddag stond er een ploegentijdrit op het programma. Israel Start-Up Nation won de strijd tegen de klok. Cavendish is de leider na de eerste dag.