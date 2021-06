LIVE. Wereldkampioen Alaphilippe zet de boel op stelten in zesde etappe Ronde van Zwitserland

Wielrennen Record Merckx lijkt niet in gevaar te komen: “Tour is wellicht te zwaar voor Cavendish”

2 juni Sam Bennett wordt ook tijdens de komende Ronde van Frankrijk hét speerpunt van Deceuninck-Quick.Step in de massasprints. Dat betekent ook dat er in de selectie wellicht geen plaats is voor Mark Cavendish, zo vertelt teammanager Patrick Lefevere in een interview met het Italiaanse bici.pro.