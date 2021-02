LIVE. Wat vindt hij van Giro en hoe heeft hij test op de Muur verteerd? Volg hier het persmoment met Evenepoel

Wielrennen Bekijk hier onze nieuwe wielerpod­cast: “Wordt de weelde bij Deceuninck-Quick.Step niet weggesto­ken achter Alaphilip­pe?”

24 februari ‘t Is weer koers! En dan kan een voorbeschouwing niet ontbreken. Stijn Vlaeminck spreekt in onze nieuwe wielerpodcast uitgebreid met HLN-journalisten Bart Audoore, Joeri De Knop en Marc Ghyselinck over het boeiendste voorjaar sinds lang. Enkele thema’s: ‘The Wolfpack’, de heroïsche strijd WVA - MVDP, het befaamde finish-flesje, de nieuwe UCI-regels, het afscheid van Marc Hirschi bij DSM en zoveel meer.