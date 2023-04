LIVE WAALSE PIJL. Wie kan Pogacar het vuur aan de schenen leggen? Dit zijn onze sterren

Klimmen, klauteren en zwoegen op de Muur van Hoei. Na zijn demonstratie in de Amstel Gold Race is Tadej Pogacar favoriet in de Waalse Pijl. “Al heb ik er nog nooit een goed resultaat gereden. Het is een lastige koers voor mij”, stelt de Sloveen. Kan hij deze keer wel toeslaan in de Waalse klassieker? In onderstaande liveblog mist u niets van het gebeuren.