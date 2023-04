LIVE WAALSE PIJL. Vierde keer, goeie keer voor Pogacar op de Muur van Hoei?

Wanneer valt beslissing? Wie zijn de andere kandidaten? En wat moet dat kosten? Vijf pertinente vragen over het mogelijke WK wielrennen in Brussel

Viert Brussel in 2030 zijn tweehonderdste verjaardag met een WK wielrennen? De fundamenten liggen er, ook de Internationale Wielrenunie (UCI) is mee in het verhaal. Maar in tegenstelling tot ‘Vlaanderen 2021’ wordt ‘Brussel 2030’ geen organisatie-huwelijk. Flanders Classics kreeg de voorkeur, Golazo voelt zich de bedrogen partner. Vijf pertinente vragen voor u beantwoord.