LIVE WAALSE PIJL. Peloton komt steeds dichterbij, Vervaeke maakt indruk

HLN Sportcast Dirk De Wolf in HLN Sportcast over Gilbert: “Philippe zou beter stoppen dan nog anderhalf jaar te sukkelen”

19 april Een nieuwe week, dat betekent ook een nieuwe HLN Sportcast. In de nieuwste aflevering ontvangt onze wielerjournalist Stijn Vlaeminck niemand minder dan Dirk De Wolf en Johan Museeuw. De knappe zege van Wout van Aert in de Amstel Gold Race komt uiteraard aan bod, maar ook Philippe Gilbert - die gisteren aankondigde eind 2022 te stoppen met koersen - is één van de gespreksonderwerpen.