LIVE WAALSE PIJL. Nog altijd geen Alaphilippe - Pogacar: “Dit is een lastige koers voor mij”

Woensdag is het tijd voor de Waalse Pijl. Met traditiegetrouw finish op de iconische Muur van Hoei. Na zijn demonstratie in de Amstel Gold Race is Tadej Pogacar de favoriet. “Maar ik heb daar nog nooit een goed resultaat gereden. Het is een lastige koers voor mij”, stelt de Sloveen. Slaat hij opnieuw toe? Al het nieuws richting de wedstrijd volgt u in onderstaande liveblog.