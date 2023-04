LIVE WAALSE PIJL. Kragh Andersen in kopgroep van acht renners, Pidcock: “Het kan wel eens een open wedstrijd worden”

Podcast Fiets van Cancellara verdwijnt spoorloos nadat hij de Ronde wint: “Dit is duidelijk mechani­sche doping”, klinkt het zelfs in zíjn fanclub

Op 4 april 2010 wint Fabian Cancellara De Ronde van Vlaanderen. Maar al snel komt een ware geruchtenmolen op gang: had de Zwitser een motortje in zijn fiets zitten? Daags na de Ronde neemt Cancellara een reclamefilmpje op met de fiets, die dan ook volledig wordt geanalyseerd. Hij stelt z’n fiets openlijk tentoon, en dat spreekt zeker in z’n voordeel. Of is het juist de dekmantel voor een meesterplan? Maar na de opnames van het reclamefilmpje verdwijnt de fiets spoorloos. Waar is hij naartoe? In de podcast ‘De Fiets van Cancellara’ gaan we op zoek naar de antwoorden op één van de grootste mysteries in het wielrennen. Luister hierboven naar de volledige aflevering.