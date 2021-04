LIVE WAALSE PIJL. Geen UAE Team Emirates na twee positieve coronatests, Gilbert: “Afwezigheid Hirschi en Pogacar verandert veel”

Wielrennen Alejandro Valverde, de onbetwiste koning van de Muur van Hoei

20 april Vorig seizoen was een echt rotjaar voor Alejandro Valverde, maar dit jaar staat de 40-jarige Spanjaard er weer helemaal. Met winst in de GP Miguel Indurain, een zevende plaats in de Ronde van het Baskenland en een vijfde plaats in de Amstel Gold Race, is hij net op tijd in vorm om een gooi te doen naar zijn zesde overwinning in de Waalse Pijl. Wanneer was Valverde de beste op de Muur van Hoei en welke wereldtoppers verwees hij naar de dichtste ereplaatsen? Een overzicht.