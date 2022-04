LIVE WAALSE PIJL. Evenepoel: “Ik ga geen initiatief nemen”, kopgroep van tien met twee Belgen - Cavalli wint bij dames

Wielrennen Van Aert krijgt zondag een vrije rol bij Jum­bo-Vis­ma, ploeglei­der Niermann: “Hij zal niet in de vorm van zijn leven staan”

Alles went, ook een parcoursverkenning zonder Wout van Aert. Jumbo-Visma deed het twee weken geleden op de kasseien en hellingen van de Ronde van Vlaanderen. En gisteren opnieuw, van het Bos van Wallers tot de velodroom in Roubaix. Maar dit keer was er ook goed nieuws: zondag rijdt Van Aert wel degelijk Parijs-Roubaix. Ploegleider Grischa Niermann, een man met een plan, haalt opgelucht adem.

14 april