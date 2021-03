LIVE. Waaiers maken nu al slachtoffers in Bredene Koksijde Classic

WielrennenMorgen staat Milaan-Sanremo op het programma, maar vandaag kunt u genieten van de Bredene Koksijde Classic. Wie treedt in de voetsporen van Pascal Ackermann, die in 2019 de laatste editie won in Koksijde? Merlier, Pedersen, Cavendish of krijgen we een verrassing? Volg de koers hier LIVE